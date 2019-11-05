Москвичам пообещали "глобальное потепление"

На предстоящей короткой неделе в Москве ожидается очень теплая, но дождливая погода. Как рассказал "Москве 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столица побьет новый рекорд тепла – до +13 градусов Цельсия.
Однако уже к выходным тепло постепенно спадет – до +6 до +8 градусов. Тем не менее, это значительно выше климатической нормы, подчеркнул эксперт. Ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд, пишет "Вечерняя Москва".
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