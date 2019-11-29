Россиян предупредили о смертельной опасности (видео)

В Воронежской области из-за погоды уже произошло несколько массовых ДТП. К счастью, никто не пострадал. Машины заносит на скользком дорожном полотне, кроме того, образуются пробки. Даже пешеходам тяжело передвигаться по обледенелым улицам.
ТВ Центр сообщает, что в эти дни и москвичам стоит быть осторожнее на дорогах. В столице в пятницу ожидаются дождь, снег и гололедица. Автомобилистам напоминают о сохранении дистанции на дорогах и скоростном режиме. При быстрой езде по льду машина может заскользить по полотну и вылететь в кювет. Таким образом, погода становится потенциально смертельно опасной.
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