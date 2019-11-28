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Общество

Министр обороны не сдержала слез после жуткой трагедии (видео)

Ольта Джачка. Фото: www.globallookpress.com
В Албании произошло жутко землетрясение. Погибли 32 человека. Министр обороны страны не смогла сдержать слез, зачитывая список умерших.
прочитано 516 раз

Женщина перечисляла погибших по именам. Эмоции захлестнули ее. Пришлось даже остановиться, чтобы взять себя в руки продолжить читать список. По всей видимости, Ольте Джачке это далось нелегко.

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"Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября", – передает ее слова Life.

Автор: 28 ноября 2019, 13:25

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