Министр обороны не сдержала слез после жуткой трагедии (видео)

Женщина перечисляла погибших по именам. Эмоции захлестнули ее. Пришлось даже остановиться, чтобы взять себя в руки продолжить читать список. По всей видимости, Ольте Джачке это далось нелегко.
"Это моя самая тяжелая речь. Мы можем отстроить разрушенные здания, но не можем вернуть жизнь всех этих граждан, погибших при землетрясении 26 ноября", – передает ее слова Life.
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