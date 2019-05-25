Жуткое землетрясение застало Плющенко врасплох
На фанатской странице фигуристки Алины Загитовой в Instagram появилось видео, на котором спортсмены обсуждают произошедшее. Испуганная олимпийская чемпионка осматривается, а мужчина, стоящий рядом, говорит, что произошла подземная буря.
Оказалось, что в Японии было землетрясение магнитудой 5,1 балла. Подземные толчки ощущались в префектуре Тиба. Наши фигуристы там участвуют в ледовом шоу.
Землетрясение началось, когда двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вышел на лед с показательным номером. Судя по всему, фигурист отделался легким испугом, так как после перерыва шоу возобновилось. О пострадавших сообщений нет.
Примечательно, что российская фигуристка Евгения Медведева проявила недюжинную стойкость. Юная спортсменка совсем не испугалась. "Это просто я откаталась", – рассмешила она коллег.
Отметим, что землетрясение для Японии – обычное дело. Подземные толчки случаются в стране восходящего солнца буквально каждую неделю. Скорее всего, Евгений Плющенко и другие спортсмены уже привыкли к дрожи земли. Местный народ в восторге от наших фигуристов, там российские спортсмены не менее знамениты, чем на родине.
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