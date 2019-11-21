Рекордная отметка: москвичей ожидает сильный скачок атмосферного давления

О предстоящем периоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишкове. По его словам, горожане будут чувствовать себя так, будто их погрузили в глубокую шахту.
Специалист утверждает, что катаклизм повлияет на состояние людей. Особенно внимательными надо быть тем, кто страдает от заболеваний сердца и легких.
На данный момент атмосферное давление в столице составляет примерно 771 миллиметров ртутного столба. Нормой для ноября считается 747. Синоптик утверждает, что это рекордная отметка за 19 лет.
К слову, предыдущий рекорд был остановлен три года назад. Зафиксированные 21 ноября 2016 года данные показали отметку в 764,8 миллиметров ртутного столба.
Чтобы обезопасить себя, гипертоникам следует внимательно отнестись к своему рациону питания. Необходимо увеличить количество потребляемых в день фруктов, овощей и круп, сообщает издание "Царьград".
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