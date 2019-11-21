"Вот оно, мое богатство!": Кирилл Терешин показал остатки своих рук-базук

В "Сторис" Терешина появилось видео, на котором он заснял себя с тарелкой мяса в руках. Молодой человек произнес фразу: "Вот оно, мое богатство! Налетай! Распродажа!"
По данным НСН, россиянин показал свой уменьшившийся в объеме трицепс. Как сообщалось, в начале ноября Терешину провели операцию по удалению опасных веществ из рук. По словам врачей, парень покупал вазелиновое масло в аптеке, разогревал и вкалывал его в мышцы.
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