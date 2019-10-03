В парке Дружбы на Речном вокзале покажут кино

В качестве места размещения кинотеатра выбрали естественную
низменность в центральной части парка. Она идеально подходит для создания
амфитеатра на 160 посадочных мест. Перед рядами сидений разместится
площадка, на которой с одинаковой легкостью можно смонтировать киноэкран,
экспозиционные стенды или установить столы для мастер-классов.
"В настоящий момент ведется устройство амфитеатра – зрительного зала. Для этого в склон вкручиваются сваи, затем с помощью металлокаркаса формируются лавочки, которые после этого обошьют декоративными панелями из лиственницы. Зрительный зал будет состоять из шести рядов, которые будут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроят лестничный спуск. Ряды будут состоять из скамеек разной длины. На самом верху их протяженность будет достигать до 25 метров, а снизу – 13,5. Вместимость "кинозала" составит 160 человек", – отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.
В текущем году в парке Дружбы развернулись масштабные работы по благоустройству. В экспозиционной части облагородили площадки вокруг скульптур. В районе центральной аллеи появились качели, рассчитанные на 20 одновременно качающихся посетителей. Также обновили дорожно-тропиночную сеть, а еще разбили новые цветники.
Любители здорового образа жизни по окончании благоустройства получат в свое распоряжение новые спортплощадки, а подрастающее поколение и их родители – новые детские площадки с современными игровыми комплексами. Завершить работы в парке Дружбы столичный департамент капремонта планирует до конца 2019 года.
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