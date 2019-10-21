"Это позорище": знаменитый советский режиссер требует закопать Ленина

Советский режиссер Андрей Смирнов призвал похоронить Ленина. Кроме того, мужчина негативно высказался о наследии СССР.

В последний день октября, 31 числа, в прокат выйдет фильм "Француз". Его снял режиссер "Белорусского вокзала". Кинокартина будет посвящена жертвам репрессий. В связи с этим ее создатель дал откровенное интервью о своем отношении к наследию советского режима.

Он рассказал, как менялось его отношение к Ленину, который до сих пор считается значимой фигурой в политическом мире. Мужчина поведал, что читал много его истинных трудов, а также о воспоминаниях его современников о Владимире Ильиче.

"В то время это было опасно, но я на сквере перед зданием Института Маркса и Энгельса у книжного спекулянта купил книгу Бердяева. Я уже прочел "Вехи", заглянул в русскую философию и вышел я из ВГИКа, разумеется, законченным антисоветчиком. Я понимал, при каком режиме я живу, я уже знал довольно много", – вспоминает Смирнов в интервью изданию "Тайга инфо".

Кроме того, он рассказал, что думает о Владимире Ленине на сегодняшний день. По словам режиссера, советского вождя следует захоронить, а Красную площадь сделать торговой, как это было много лет назад.

"В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, – это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться", – с негодованием высказался Смирнов.

"Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это ********* из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоронена где-то в другом месте… Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее. И Кремлевская площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков", – подытожил режиссер.