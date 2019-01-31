"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства был в курсе плана силовиков еще до того, как он был претворен в жизнь. "Президент был в курсе ареста Арашукова до того, как он произошел. О претензиях к руководству Карачаево-Черкесии в связи с этим мне неизвестно", – приводит слова Пескова телеканал "360".
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали накануне, 30 января, во время заседания Совета Федерации, напоминает НСН. Силовики блокировали все выходы не только из зала заседаний, но и окружили здание верхней палаты парламента.
В прессу просочилась информация о том, что за несколько дней до задержания Арашукова в здании была проведена "репетиция" – сотрудники силовых органов выключили все лифты и заблокировали входы и выходы.
Сенатору предъявлено обвинение по трем статьям, две из которых относятся к особо тяжким: участие в объединенной преступной группировке, убийство и давление на свидетеля. Басманный суд арестовал Рауфа Арашукова на два месяца.
В тот же день стало известно о задержании отца сенатора – Рауля Арашукова. Ему вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество. При обысках по делу Арашуковых изъяты большие суммы, драгоценности, сабли, другое оружие и золотые слитки.
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