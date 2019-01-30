Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. "Его задержали и вывели из зала", – рассказал очевидец.
Напомним, что перед задержанием парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно было переведено в закрытый режим. Вход перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны, передает ТАСС.
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