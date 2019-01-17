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Общество

Война за мир: Китай и США сошлись в технологической битве

Фото: Дни.ру
В начале января 2019 года в Польше был арестован сотрудник китайской корпорации Huawei. Это стало продолжением цепочки событий, связанных с "неудачами" китайской компании на Западе. Аресты, расследования, экстрадиции сотрудников телеком-гиганта напоминают военные действия. Причем такие жесткие, что их вряд ли можно назвать частью так называемой торговой войны между США и Китаем: вовлечение судебных органов и спецслужб делает ситуацию намного серьезнее. О глобальной борьбе технологических гигантов в своей статье для "Дни.ру" рассказал бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин.  
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Стратегические инвестиции 

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Чтобы понять истинные причины, надо взглянуть на историю, драматически развивавшуюся несколько лет назад. Тогда американская компания Qualcomm, лидер рынка мобильной связи (технологии LTE, 5G, LTE-U и прочее), договорилась о приобретении европейского лидера полупроводников NXP Semiconductors. 

Лишь самые рассудительные аналитики усмотрели в этой покупке стратегический шаг и колоссальную инвестицию в будущее. А что такого в этих полупроводниках, зачем платить более 44 миллиардов долларов - сумму, примерно равной стоимости российского газового гиганта "Газпрома"? 

Дело в том, что Qualcomm, владеющий патентами и, по сути, контролирующий связь LTE и будущие 5G, 6G и LTE–U, становится после 2020 года новым глобальным лидером. 5G и более совершенные технологии, самые умные чипсеты, в которых Qualcomm – несомненный лидер, а также полупроводники – это и есть основа для цифровой экономики будущего, к которой стремительно приближается весь мир.  

Фото: www.globallookpress.com

По оценке Всемирного банка, в скором времени в "цифре" будет сосредоточено две трети мировой экономики и глобального валового внутреннего продукта. Это и умные города, и умное производство, Интернет вещей и Индустриальный интернет, а также вся социальная жизнь. 

Это прекрасно понимали китайские стратеги и их флагман Huawei. К тому же в скором будущем повсеместное внедрение технологии распределенных реестров блокчейн затруднит копирование чужих разработок, чем зачастую грешит Поднебесная. Китайцы об этом знают и предпринимают шаги для укрепления своих технологических позиций.  

План атаки 

Заход был сделан через сингапурскую корпорацию Broadcom – важнейшего партнера Huawei. Broadcom решил приобрести американскую компанию Qualcomm, разрабатывающую беспроводные системы связи. Бюджеты на приобретение были выделены солидные – 105 миллиардов долларов  

Но первый штурм американской технологической крепости окончился провалом. Продаваться даже за столь солидную сумму в Qualcomm не захотели. Однако так просто сдаваться сингапурский технологический гигант не желал и увеличил цену. Но и это не помогло. Решено было идти другим путем и продавить сделку о слиянии через совет директоров, куда заранее ввели нужных людей и дали им солидную премию - 50% к акциям.

 Фото: www.globallookpress.com

От столь щедрого предложения в совете отказаться не могли. Заодно с поста президента был снят Пол Джейкобс – сын основателя Qualcomm. Всем стало ясно, что происходит банальный рейдерский захват, крупные технологические игроки забили тревогу.  

Выхватить Qualcomm из цепких лап Broadcom решилась корпорация Intel. Американский гигант переполошился не на шутку, ведь поглощение Qualcomm Broadcom могло нанести по нему страшный удар и поставить крест на его амбициях.

Американская корпорация попыталась перехватить инициативу у Broadcom и предложила за Qualcomm баснословную сумму. Но и это предложение было отклонено – у компании семьи Джейкобс есть собственные планы на мировое лидерство. Становиться пешкой в чужих руках она явно не желает.  

Штаб-квартира Intel. Фото: www.globallookpress.com

Технологическая Америка против Broadcom  

Амбиции Broadcom не оценили и в Пентагоне, который активно пользуется продукцией Qualcomm. В марте прошлого года генеральный директор сингапурской корпорации Хок Тан встретился с официальными лицами американского военного ведомства в попытке спасти сделку.  

Тан пытался убедить Пентагон, что поглощение Qualcomm не несет угрозы национальной безопасности США, к тому же, подчеркивал он, штаб-квартира Broadcom есть не только в Азии, но и в Соединенных Штатах. Да и вообще, убеждал военных чиновников Тан, сделка будет выгодна и полезна Вашингтону.  

Александр Шульгин и Пол Джейкобс. Фото: пресс-служба

Но реднекам из пятиугольника азиатская лапша пришлась не по вкусу, потому Broadcom попытался переобуться в прыжке и представить, что именно Qualcomm работает в пользу Китая, так как у них ряд совместных предприятий в Поднебесной. Однако в Broadcom умолчали о том, что еще пять лет назад Qualcomm уволил нескольких вице-президентов, в том числе одного этнического китайца, которого заподозрили в сливе стратегической информации Huawei.  

Одновременно подняли шум Microsoft и Google – в общем, на дыбы встала вся технологическая Америка, которая вдруг поняла, что рискует проиграть борьбу за мировое господство. В Силиконовой долине с ужасом осознали, что следующий виток цифровой революции может оставить их на пыльной обочине жизни. 

Воля президента  

В своеобразную "борьбу престолов" пришлось вмешаться президенту США Дональду Трампу. В марте 2018 года глава Белого дома заблокировал поглощение Qualcomm. Трамп отметил, что располагает "убедительными доказательствами", что сделка на 117 миллиардов может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.  

Broadcom с точкой зрения Белого дома не согласилась, но повлиять на решение Трампа не смогла. Единственное, что смогла сделать сингапурская компания – опубликовать лаконичный пресс-релиз из полутора строчек, где опровергла угрозы национальной безопасности США.  

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Страхи американцев оказались сильнее баснословных сумм, предложенных Broadcom. Аналитики неоднократно отмечали, что поглощение Qualcomm может сделать Китай лидером в развитии беспроводной технологии 5G. Многомиллиардная сделка могла бы дать возможность Huawei уже в ближайшие годы занять первое место на рынке смартфонов. Учитывая проблемы безопасности вокруг китайских телекоммуникационных компаний, политики США просто не могли позволить Broadcom поглотить Qualcomm.  

Масла в огонь подлили трудности у компании Apple: неудачи в конкуренции с производителями из Поднебесной привели к падению акций "яблочников" почти в два раза. Триллионная компания потеряла по стоимости больше, чем Газпром, Лукойл и Роснефть вместе взятые.  

Империя наносит ответный удар 

В итоге китайская карта оказалась битой, а американцы перешли в контрнаступление. Еще до указа Трампа спецслужбы США заявили, что не рекомендуют гражданам Соединенных Штатов пользоваться смартфонами Huawei. В Вашингтоне пояснили что использование китайской продукции "создает риски давления" на американскую телекоммуникационную инфраструктуру.  

"Это также означает опасность кражи информации и шпионажа", – заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Телеканал CNBC сообщал, что ФБР и ЦРУ подозревают китайскую компанию в тесном сотрудничестве с правительством Поднебесной.  

Фото: www.globallookpress.com

В декабре прошлого года как гром среди ясного неба появились сообщения о задержании в Канаде дочери основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Вашингтон потребовал ее экстрадиции в США. Позже гражданку КНР отпустили под залог. Но всем стало ясно – война за технологическое лидерство в самом разгаре.  

Дальше – больше. На днях во влиятельной американской газете The Wall Street Journal появились сообщения о расследовании против Huawei по подозрению в хищении коммерческой информации у американских компаний. По предварительным сведениям, украденные корпорацией данные касались оборудования американской компании T-Mobile для проверок смартфонов. Не исключено, что разбирательство связано с исками против Huawei в Сиэтле, где китайцев обвинили в незаконном присвоении лаборатории.  

Борьба между технологическими гигантами идет не на жизнь, а на смерть. На кону стоит слишком лакомый приз – доминирование в цифровом мире будущего. Кто победит в этой войне, тот и будет определять технологическую архитектуру завтрашнего дня. Ставки слишком высоки, ожесточение будет нарастать. 

Автор: Иван Поляков17 января 2019, 17:12

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