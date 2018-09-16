Россиян предупредили об ураганах и смерчах

На этих выходных россияне наслаждаются последними погожими деньками теплого сезона. По данным синоптиков, в начале следующей недели во многих регионах произойдет резкое ухудшение погоды.
Сообщается, что россияне столкнутся с неприятными последствиями наступления осени. Ветер в 15-17 метров в секунду ожидается в Санкт-Петербурге, Вологодской и Архангельской областях. Приятная погода пока сохранится лишь в центральных районах европейской России, передает RG.ru.
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