Помощник рассказал о запое президента России

Экс-начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков опроверг слова бывшего вице-президента России Александра Руцкого о проблемах с алкоголем у первого президента страны. Руцкой ранее заявил, что Ельцин был в запое во время событий августа 1991 года.



По словам бывшего начальника президентской охраны, Рукой сам беспробудно пил. "А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке. И спал одетый", – приводит слова Коржакова радиостанция "Говорит Москва". Бывшего вице-президента России он назвал "брехуном".

Ранее в интервью "Московскому комсомольцу" бывший вице-президент заявил, что в дни августовского путча 1991 года Борис Ельцин "ушел в трехсуточный запой" и попытался сбежать в находящееся недалеко от Белого дома посольство США. Руцкой, с его слов, не дал ему "опозориться".

Слова политика подтвердил экс-председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. "Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я", – рассказал он в интервью РБК. По его словам, Ельцин предлагал им бежать из Белого дома, заявляя, что в противном случае их убьют во время штурма. Хасбулатов подчеркнул, что только его отказ заставил Ельцина изменить намерения и остаться в Белом доме.

Напомним, 18 августа 1991 года в СССР было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Его возглавили вице-президент СССР Геннадий Янаев и глава КГБ Владимир Крючков. Целью путча было недопущение подписания договора о преобразовании Советского Союза в Союз Суверенных Государств (ССГ), что фактически означало распад страны.

Противниками ГКЧП были демократы во главе с Ельциным, Руцким и Хасбулатовым. Позже, во время событий октября 1993 года, они оказались по разную сторону баррикад. Конфликт президента и Верховного совета закончился поражением последнего.