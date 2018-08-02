Москвичей экстренно предупредили о приближении 30-градусной жары

В столице 2 августа ожидается аномальная жара. По информации синоптиков, воздух прогреется до 32 градусов. Москвичей просят избегать перегрева на солнце и иметь при себе питьевую воду, пишет Russia Today.

В свою очередь сотрудники МЧС заявили, что готовы к ликвидации возгораний в случае необходимости, передает РИА ФАН. Ранее в Москве и регионах был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.