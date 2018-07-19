Супругам разрешили составлять совместные завещания

Супружеские
пары в России отныне могут составлять совместные завещания. Соответствующий
документ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА ФАН. Теперь при
обоюдном согласии муж и жена могут составлять совместное завещание, в котором будет
указан порядок разделения общего имущества между наследниками.
Эти документы будут определять и имущество, которое входит в наследственную массу каждого из супругов. Завещание утратит силу в случае расторжения брака или признания недействительным документа до смерти одного из них.
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