Выпускники школ массово подались в учителя математики
В Москве
растет число выпускников, которые хотят стать учителями математики, заявил Директор
центра педагогического мастерства Иван Ященко. Он сообщил, что в столице создан
совместный бакалавриат Высшей школы экономики и Центра педагогического
мастерства. Конкурс превышает шесть человек на место.
Ященко подчеркнул, что эксперты наблюдают резкий рост желающих пойти на бакалавриат. Также отмечается и рост баллов ЕГЭ. "Пришло много олимпиадников, которые могут поступать без вступительных экзаменов", – указал он.
По прогнозам Ященко, проходной балл в 2018-м превысит 260, что на 20 баллов больше по сравнению с прошлым годом. "В этом году отмечается рост количества абитуриентов и по программе магистратуры", – заключил он.
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