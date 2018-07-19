Выпускники школ массово подались в учителя математики

Молодые люди все чаще выбирают точные науки. Об этом свидетельствует большой конкурс в институтах.

В Москве растет число выпускников, которые хотят стать учителями математики, заявил Директор центра педагогического мастерства Иван Ященко. Он сообщил, что в столице создан совместный бакалавриат Высшей школы экономики и Центра педагогического мастерства. Конкурс превышает шесть человек на место.



Ященко подчеркнул, что эксперты наблюдают резкий рост желающих пойти на бакалавриат. Также отмечается и рост баллов ЕГЭ. "Пришло много олимпиадников, которые могут поступать без вступительных экзаменов", – указал он.

По прогнозам Ященко, проходной балл в 2018-м превысит 260, что на 20 баллов больше по сравнению с прошлым годом. "В этом году отмечается рост количества абитуриентов и по программе магистратуры", – заключил он.