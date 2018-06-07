Женщину-трансгендера заставили раздеться в мужской примерочной

Скандалом окончилось посещение магазина одежды для женщины-трансгендера из Шотландии. Джей Кэмпбелл не позволили примерить платье в женской раздевалке.

Магазин Debenhams в Глазго подпортил себе репутацию. Его ославила в соцсетях и СМИ женщина-трансгендер после препирательства с продавцами.

Джей Кэмпбелл собиралась на свадьбу подруги. В магазине она выбрала вечернее платье и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже – в мужской отдел. Кэмпбелл объяснила, что она трансгендер, однако это не подействовало.

Джей призналась, что была шокирована таким обращением. "Я собиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как с извращенкой! Тогда я бросила платье ей прямо в лицо... Я больше никогда не зайду в Debenhams. Они трансофобы!" – возмущалась Кэмпбелл в разговоре с журналистами.

Джей рассказала, что выбрать платье ей удалось в другом магазине – House of Fraser. По ее словам, там очень дружелюбный и отзывчивый персонал, ее тепло приняли.

Тем временем представители Debenhams принесли извинения Кэмпбелл и пообещали разобраться с некомпетентным персоналом. Однако Джей не намерена менять свое мнение, пишет британская The Sun.

Ранее Dni.Ru писали, как в американском штате Массачусетс со скандалом уволили директора начальной школы, который решил сменить пол. Сотрудник объявил о своем намерении публично, разослав письма с манифестом родителям учеников.

Том Дэниелз неожиданно осознал, что является женщиной, и решил поделиться этим открытием со всей школой. 52-летний мужчина взял себе новое имя – Шэннон.

