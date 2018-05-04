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Общество

Чиновница завещала 1,5 млн евро своему коту

прочитано 596 раз

Чиновница Анна Чечилия к 88 годам успела накопить на своем счету 1,5 миллиона евро. Деньги она решила оставить своему коту по кличке Пилу, передает сайт "Комсомольская правда". Других претендентов на наследство у пожилой женщины не было. Распорядителем средств стал представитель Фонда вкладчиков. В его обязанности входит надзор за использованием средств и обеспечение хороших условий жизни питомца. Организация также начала поиск людей, готовых приютить Пилу. Впрочем, они не получат право распоряжаться деньгами кота по собственному усмотрению. Новым хозяевам придется отчитываться за потраченные на его содержание средства – игрушки, лекарства и корм. Когда умрет и Пилу, оставшиеся деньги достанутся одной из организаций по охране животных.

4 мая 2018, 17:19

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