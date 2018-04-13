Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что скорость движения теплого течения Гольфстрим постоянно снижается и уже достигла рекордного минимума.

Течение замедлилось до самых минимальных значений за последние 16 веков. Ученые считают, что сохранение такой тенденции может привести к плачевным последствиям.

Это вызовет очень суровые зимы в Западной Европе, ускоренный рост уровня моря и затопление многих прибрежных территорий, передает Eg.Ru. К таким выводам британцы смогли прийти, проанализировав песчаные отложения на мысе Хаттерас в штате Северная Каролина, США. Это место выбрано неслучайно, потому что именно рядом с ним происходит столкновение теплого Гольфстрима и холодного лабрадорского течения.

По свойствам песчинок и дате их выноса можно составить представление о силе течений в тот или иной временной отрезок. Оказалось, что опасная тенденция усиливается из-за глобального потепления. Ученые полагают, что она сохранится в связи с тем, что человечество продолжает нагревать атмосферу из-за сжигания топлива из полезных ископаемых.

Ранее неутешительный прогноз для нашей планеты сделала группа специалистов из ряда университетов и научных центров США. Исследователи обнаружили, что к концу столетия крупные прибрежные города во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.

Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.