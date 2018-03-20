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Общество

Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол

Мария Максакова-Игенбергс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Прокуратура Киева просит Генеральный секретариат Интерпола объявить в международный розыск Владимира Тюрина, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой. Мужчина подозревается в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. 
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Предприниматель был гражданским супругом Максаковой еще до того, как она вышла замуж за Вороненкова. Подозреваемый объявлен в общенациональный розыск, сообщает "УНН". "По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина России Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемого лица", – заявила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

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Ранее сообщалось, что по одной из версий беглый экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, застреленный в центре Киева 23 марта 2017 года, в свое время увел Марию Максакову у "авторитетного бизнесмена" Владимира Тюрина. Прокурор Юрий Луценко был уверен, что мотивом преступления послужила банальная ревность.

Известно, что Тюрин почти 15 лет прожил в счастливом гражданском браке с Марией Максаковой, нажил с ней двоих детей, однако позже расстался с оперной дивой, ушедшей в политику. На момент женитьбы Вороненкова на Максаковой брак с Тюриным давным-давно распался.

После убийства Вороненкова бизнесмен сам явился к следователям, чтобы сообщить, что к преступлению не имеет никакого отношения. В своих показаниях он сообщил, что никогда не сотрудничал и не конфликтовал с Вороненковым – ни по личным причинам, ни во время ведения бизнеса. Более того, он никогда не встречался с покойным и не видит для себя никаких выгод от его смерти. Разумеется, "связи с российскими спецслужбами" – еще одно обвинение, прозвучавшее из уст генпрокурора Украины, Владимир Тюрин также опроверг.

Автор: Михаил Вштанов20 марта 2018, 19:26

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