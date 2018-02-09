Скандал в Вене: Порошенко засняли в компании голой женщины

Визит президента Украины в Вену не обошелся без скандала. Украинцы обсуждают фотографию четы Порошенко в вечерних нарядах, сделанную на традиционном Венском балу. А также новость о том, как танцам украинского лидера помешала обнаженная женщина.

Женскую грудь с неприличными надписями по-английски украинскому лидеру показали, когда он вместе с супругой посетил бал в Вене. Это традиционное светское мероприятие, которое проходит в столице Австрии во время бального сезона. Венские балы даже занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Омрачила светский раут активистка движения Femen. Девушка продемонстрировала обнаженную грудь с надписью, где содержался призыв к президенту Украины убраться с бала. В организации позже пояснили, что их цель – известить общественность о недопустимости присутствия на мероприятии "казнокрада Порошенко".

Чета Порошенко на балу с удовольствием позировала перед камерами. Снимки разошлись по соцсетям и собрали множество комментариев. Так, украинская журналистка, которая называет себя бандеровкой, выложила снимок у себя на странице, восхищаясь видом первой леди Украины.

"Венский бал. Сдержанная, лаконичная роскошь. Тот случай, когда за первую леди не стыдно, – идеальное платье на отличной фигуре. И Петр Алексеевич сегодня на удивление хорош", – подписала публикацию Алена Яхно.

Однако ее энтузиазм разделили немногие. "В стране война и разруха, а он не на Мальдивах, так на балу танцует", – написал один из пользователей Facebook. "Сдержанная роскошь? Где вы ее увидели? Два булыжника на шее – это еще не роскошь!" – намекнул другой на отсутствие вкуса у первой леди.

"Сюр. Одни на балу, другие на завтраке, а люди на фронте. Самая бедная страна в Европе, воюющая с третьей армией мира. Ну хоть у кондитера все в порядке – с Мальдив на бал. Хорошее платье", – вторит третий комментатор. "Покажите это ребятам на передовой. Они оценят" – гласит еще одна запись. Кто-то из подписчиков был совсем краток: "Я и бал".

Петр Порошенко в Австрии, кроме посещения Венского бала, провел встречи с президентом страны Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцом. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, политики должны были обсудить вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Австрией.

Поездка четы Порошенко обошлась бюджету Незалежной в 800 тысяч гривен. Это немного меньше, чем новогодний отдых на Мальдивах. Напомним, Петр Порошенко с семьей провел новогодний отпуск на тропических островах, что подтвердили позже в его администрации. Каникулы главы государства обошлись в полмиллиона долларов.