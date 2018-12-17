"Гнусный ябеда": Запашного распекли за жалобу Путину

Обеспечивать тепличные условия отечественным циркам власти не намерены. В то же время им продолжат оказывать поддержку, заявили в Кремле. Тем временем в соцсетях Эдгарда Запашного за жалобу Путину на конкурентов из Cirque du Soleil назвали "гнусным ябедой".

Вмешиваться в обмен репликами между конкурирующими компаниями неправильно. В то же время не совсем корректно создавать особые условия для российского цирка – в частности, под руководством Запашного, ограничивая при этом работу других артистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15 декабря руководитель Большого цирка Эдгард Запашный сообщил Владимиру Путину, что в следующем году в Сколково планируют создать стационарную площадку Cirque du Soleil. В проекте участвует предприниматель Михаил Гуцериев. По словам дрессировщика, реализация этого замысла негативно скажется не только на отечественном цирке, но и на спорте.

Владимир Путин в ответ заметил, что эта позиция ему близка. По мнению российского президента, не стоит "так уж распахивать ворота" для зарубежных проектов.

Комментируя эту беседу по просьбе журналистов, Дмитрий Песков подчеркнул, что "полностью отгораживаться от гастролей других коллективов" неправильно. А поддержка российскому цирку, как об этом и говорил президент Владимир Путин, будет оказываться.

В свою очередь представители Cirque du Soleil предложили Запашному проверить факты в ответ на его заявления о том, что цирк собирается открыть стационарную площадку в Сколково. Они отметили, что у проекта уже десять лет есть российское подразделение, которое занимается гастрольными турами и представлениями. Что же касается Сколково, то там планируют возвести современный зал, а не постоянную площадку, передает РИА ФАН.

В соцсетях реплики Запашного на встрече с президентом восприняли негативно. "Эдгард Запашный не мужик, а непопулярный среди одноклассников мальчик с лицом одутловатой, некрасивой бабы. Что делает нормальный пацан, когда ему что-то не нравится? Идет и разбирается сам", - написала известный блогер Лена Миро. Она считает, что Запашный поступил как "гнусный ябеда", побежав "жаловаться учителю".