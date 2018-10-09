В Германии захотели принимать молодежь из России без виз

На встречах в рамках форума "Петербургский диалог" уполномоченный правительства Германии по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе предложил сделать так, чтобы россияне моложе 25 лет могли приезжать в страны Евросоюза без виз, передает портал newizv.ru. Впрочем, он отметил, что принимать решение о послаблении пограничного контроля одна Германия не может – это должно быть солидарное решение всех стран Шенгенского договора.

