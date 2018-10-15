В Москве потеплеет до +20 градусов

В столице в понедельник, 15 октября, ожидается +20 градусов. Это станет рекордом для последних 25 лет, передает НСН.
При этом вся рабочая неделя будет теплой и без осадков. Москвичи смогут насладиться бабьим летом.
Похолодание придет в регион в выходные. С пятницы дневная температура начнет понижаться, пишет RT. В субботу в мегаполисе ожидается +8 градусов.
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