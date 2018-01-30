Тяжелораненый в перестрелке Невзоров рассказал о покушении

Известный журналист Александр Невзоров рассказал о покушении. В 1990 году телеведущий был на волоске от смерти.

Пуля киллера прошла насквозь. Репортер остался лежать на земле и в отчаянной попытке спастись начал стрелять по нападавшему из газового пистолета. В результате злоумышленник бежал. Как рассказал Невзоров, его действия не имели к такому поведению киллера никакого отношения. "Я подозреваю, что он сам немножко испугался, когда увидел, как меня отшвырнуло от этого выстрела. Он все понял", – заявил Невзоров в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю.

Также Александр Глебович признался, что прекрасно знает человека, который покушался на его жизнь. Через какое-то время мужчины стали приятелями. Киллер, едва не убивший легенду отечественной журналистики, оказался бизнесменом, который сейчас живет в Санкт-Петербурге. По словам Невзорова, в него стреляли за дело: "За избыточную дерзость, за хамство, за залезание в те сферы, куда не надо было залезать".

Сейчас Александр Глебович относится к тому покушению как к забавной истории. По словам журналиста, в то время это было обычным делом: "Вы же не будете обсуждать со своими друзьями распитие пива или поход в кино? Вот девяностые годы были как раз тем периодом, когда это все делалось легко и особо не задумываясь".

Напомним, 13 декабря 1990 года Невзоров на пустыре встречался с неизвестным информатором, который двумя днями ранее предложил ему компромат на некоего чиновника. На встрече неизвестный подошел к журналисту и выстрелил в область сердца. Пуля прошла навылет, не задев важных органов.

Александр Невзоров с 1983 года работал не телевидении. Сначала был простым каскадером, полом начал вести собственную программу "600 секунд". В ней он рассказывал об основных событиях, произошедших за день в Ленинграде. С 1993 по 2007 годы был депутатом Государственной Думы.