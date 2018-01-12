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Общество

"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"

Фото: GLOBAL LOOK press/Kristof Van Accom
Крупнейший авиаперевозчик страны намерен через суд добиваться возмещения расходов, которые понес в результате инцидента с женой бывшего футболиста "Зенита" Андрея Аршавина. Поведение супруги форварда привело к тому, что "Аэрофлоту" пришлось оплачивать дополнительное обслуживание борта в аэропорту из-за вынужденной задержки вылета.
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Пострадавшими в результате инцидента оказались более 100 пассажиров, находившихся на одном борту с Алисой Аршавиной. Ее поведение, охарактеризованное специалистами по авиационной безопасности как деструктивное, вкупе с нарушением правил безопасности привело к вынужденной задержке рейса из российской столицы в Алма-Ату.

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Те, кому "посчастливилось" отправиться 6 января рейсом SU1946, были вынуждены ожидать взлет лишние 1,5 часа. В течение этого времени, отметили представители перевозчика, "им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания". Таким образом, отметили в авиакомпании, она всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.

В "Аэрофлоте" также сообщили, что компания понесла дополнительные расходы, которые потребовались для повторного наземного обслуживания задержанного лайнера. Перевозчику пришлось потратиться на буксировку самолета, предоставление трапа, выгрузку багажа. Кроме того, образовался перерасход горючего. Все это компания не намерена прощать дебоширке и собирается с нее взыскать.

Ранее стало известно, что с рейса "Аэрофлота" была снята Алиса Аршавина, летевшая бизнес-классом, и сопровождающие ее лица. Командир воздушного судна принял такое решение в связи с деструктивным поведением пассажирки, а также невыполнением требований экипажа и нарушением правил поведения на борту. Помимо этого, Аршавина пыталась оказать давление на бортпроводника как перед вылетом, так и после снятия с рейса.

Как подчеркнули в "Аэрофлоте", все члены экипажа действовали в соответствии со всеми требованиями. И решение командира лайнера о снятии с рейса дебоширки является правомерным. В авиакомпании напомнили, что безопасность – это абсолютный приоритет, и в будущем ее сотрудники будут так же жестко пресекать все попытки нарушения правил поведения на борту. "Деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах "Аэрофлота" вне зависимости от их социального статуса", – подчеркнули представители перевозчика.

Не исключено, что за подобные выходки пассажиры-дебоширы будут попадать в черные списки. Уже с июня этого года авиакомпании получат право не допускать до полета тех, кто ранее нарушал установленные правила безопасности. "Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, "Аэрофлот" воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в черный список", - заключили в авиакомпании.

Ранее известный журналист Александр Невзоров рассказал, что для таких людей, как супруга экс-футболиста "Зенита", у бортпроводников есть особое определение. Еще при посадке на борт стюардессы сразу вычисляют, кто может стать источником проблем в полете. Этих пассажиров экипаж называет про себя ГБ, что означает "гламурное быдло".

Автор: Денис Попов12 января 2018, 16:47

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