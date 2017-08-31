Простые правила по уходу за джинсами

Скончалась Людмила Рюмина Задержание миллиардера Джабраилова Певица Линда бросилась под грузовик Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Четверг 31 августа
Лента новостей
22:01
Действие сериала "Игра престолов" перенесли в наше время
21:55
Названа дата презентации нового iPhone
21:43
Европа забеспокоилась за Украину после похищения журналистки
21:29
Как выглядели звезды в школе
20:32
Порошенко предложили превратить Крым в остров
20:22
В Россию возвращаются овощи из Турции
20:14
США "выстрелили себе в ногу" закрытием российских консульств
20:05
Мотоциклист открыл стрельбу в центре Москвы
19:52
На российской границе поймали отряд из пяти вьетнамцев
19:37
Анна Плетнева увеличила грудь в честь праздника
19:27
Премьер Японии унизил Терезу Мэй
19:26
"Симпсоны" лишились ключевой фигуры
19:22
В Турции утонул турист из России
19:17
США закрывают российские консульства
19:11
Роковая ошибка Алины Кабаевой
19:06
82-летний Табаков посмеялся над своей старостью
18:34
Путана прикинулась девственницей ради плотских утех с попом из "Дома-2"
18:21
Бузова взвыла без мужика
18:20
Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом
18:14
В Москве с размахом отметили съемки кинокартины "ОРАКУЛ: ИГРА ВТЕМНУЮ"
18:02
Россия рассказала о надеждах на сотрудничество с США
17:51
Под Калининградом ребенок попал в реанимацию после игры
17:41
Модель Водянова стала певицей
17:29
Под Иркутском гробокопатель умер в свежевырытой могиле
17:20
Богомолов убит из-за Серебренникова
17:14
Как Россия вернула уважение к своей армии
16:58
В Санкт-Петербурге убийцу поймали спустя 20 лет
16:53
Скандалист Шнуров спасает подмоченную репутацию Первого канала
16:53
В тарифы ЖКХ включены самолеты и икра для топ-менеджеров
16:50
До Земли долетели сигналы из другой Галактики
16:34
На поляков упал "российский шпионский дрон"
16:31
Жуков напугал страшным фото детей
16:27
В Москве известный певец 17 раз ударил друга ножом
16:13
Малахова просят спасти Волочкову от алкоголизма
15:55
Черный сценарий жизни
15:49
Борисова оправдалась за помощь Осину
15:44
Русские немцы отвернулись от Меркель
15:18
Москву спасли от терактов в День знаний
15:11
Валерия – Лере Кудрявцевой: Дура вообще была конченая
14:52
Дочери Толкалиной пригрозили убийством
14:49
Нобелевские лауреаты предрекли причину гибели человечества
14:26
Неизвестный обстрелял здание Верховного суда
14:15
Lada вошла в рейтинг самых продаваемых машин в мире
14:15
Ноги Виторгана вызвали оторопь
14:12
Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
14:06
Собянин открыл дублер МКАД на юге Москвы
13:45
Тарасова поздравляют со свадьбой
13:41
Высшее образование уменьшает риск инфаркта
13:40
Скончался известный российский актер
13:25
Певицу Линду сбил водитель без прав
13:21
К Земле приближается гигантский астероид
13:16
Волейболистка Гамова впервые о романе с сыном Дружининой
13:16
Жена известного актера выставила грудь напоказ на красной дорожке
13:14
В США объявился новый "самый красивый преступник"
13:02
Где в России больше всего работающих пенсионеров
13:01
На юге Москвы появился дублер МКАД
12:49
Звезда "Дома-2" осталась без отца после скандала
12:39
Boeing вернулся в Домодедово из-за вони в салоне
12:35
Мажор на Porsche похвастался дрифтом на газоне МГУ (видео)
12:20
Пугачеву поставили в один ряд с Путиным
12:08
50-летний Киркоров помолодел и принарядился
12:02
Валерий Меладзе: Мы настолько обнаглели
11:54
Коллеги скорбят об умершей от рака Рюминой
11:54
В Москве двое рабочих сорвались с многоэтажки
11:45
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
11:35
"Проспект Мира" закроют из-за Курбан-байрама
11:31
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2017 года
11:26
Найден главный источник женского оргазма
11:21
Матильда Кшесинская: романовская фамильная драгоценность
11:06
Поклонская набросилась на актера за насмешки над христианами
11:03
Утяшева после операции: Я не отчаиваюсь
11:00
На сколько вырастут пенсии в 2018 году
10:48
Хорошавина увезли из суда на скорой
10:34
В московском бизнес-центре открыли стрельбу
10:33
Старушка погибла от автоматического освежителя
10:31
Дочь Елизаветы II побила Кейт Миддлтон
10:14
Певица Людмила Рюмина умерла от рака
10:12
Сбитую грузовиком певицу Линду отправили домой
10:04
В Москве появится улица Эльдара Рязанова
10:02
На Луне найдена пирамида пришельцев (видео)
09:47
Перед смертью принцесса Диана сияла красотой
09:34
Алена Водонаева поправилась на 20 килограммов
09:32
Ученые определили дозу секса для каждого возраста
09:19
Певица Людмила Рюмина скончалась в Москве
09:03
Рассекречены последние слова принцессы Дианы
09:02
Найден способ улучшить работу мозга
08:50
Состояние Сати Казановой ухудшилось
08:35
"Без боя не сдамся": миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу в отеле
08:26
Алина Кабаева сделала неожиданное заявление
06:41
В центре Москвы произошла стрельба: один человек ранен
23:58
Певица Линда с племянницей бросились под колеса грузовика
22:03
Липницкую подвели слабые нервы
21:56
Сын актера из "Интернов" впервые рассказал об убийстве блогера
21:50
В Череповце открылась выставка янтаря с мухами
21:47
Чехову пропесочили за колхозный вид
21:40
В России подскочили цены на красную икру
21:33
Похищенную в Киеве журналистку Первого канала вернули в Россию
21:29
В Британии ищут русскоязычного разведчика
21:23
Мимолетный роман юной москвички привел к шести уголовным делам
21:05
Грузовик протаранил толпу пешеходов в центре Москвы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Малахова просят спасти Волочкову от алкоголизма
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
Алина Кабаева покинула Россию
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу
Общество

Простые правила по уходу за джинсами

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Роскачество подвергло лабораторным испытаниям 35 образцов популярных в России марок джинсов. Качественными признаны только три бренда.
прочитано 266 раз

Российская система качества представила результаты масштабного исследования качества женских джинсов. Лабораторным испытаниям подверглись образцы популярных в России марок Levis, UNIQLO, ZARA, Bershka, Diesel, Gloria Jeans и других.

ПО ТЕМЕ

50-летний Киркоров помолодел и принарядился

Как выглядеть "на миллион" со средним бюджетом

Почему над стилем россиянок смеется весь мир

Вошедшие в исследование товары произведены в России, Китае, Турции, Сербии, Румынии, Вьетнаме, Польше. Представленные образйцы были изучены даже под микроскопом. Учитывались прочность, устойчивость окраски, наличие токсичных элементов и формальдегида, также эксперты лабораторий оценили, достоверен ли состав ткани, указанный производителями на этикетке. В итоге 27 образцов признаны качественными. Из них некоторые дотянулись и до повышенных требований, установленных стандартами Роскачества, и обладают улучшенными свойствами.

По конструктивным особенностям, требованиями к усадке изделий, устойчивости окраски к стирке, способности ткани впитывать и удерживать влагу наивысшей оценки российских экспертов удостоились три производителя. Это OSTIN, UNIQLO, Calvin Klein.

Чтобы правильно ухаживать за выбранными джинсами, достаточно соблюдать пять основных правил, уверены эксперты Роскачества. Они подходят чтобы ухаживать за качественным изделием любого бренда. 

Так, чтобы сохранить цвет нужно: 1) прополоскать новые джинсы в холодной воде (так краситель с поверхности перейдет на всю ткань); 2) высушить джинсы или замочить изделие в теплой соленой воде. 3) перед стиркой необходимо, обязательно, каждый раз выворачивать изделие наизнанку.

Чтобы не растянуть любимую модель, понадобится горячая вода, совершенно не важно, будет это ручная стирка или машинная – поскольку весь процесс здесь зависит от температуры нагрева, а не от механического воздействия. Поэтому чем выше вы выберите градус, тем эффективнее будет результат.

Выбрать правильный материал поможет информация на этикетке. Способность ткани удерживать и впитывать влагу зависит, как правило, от волокнистого состава изделия. Джинсы – это "смесовка" состоящая, как правило, из хлопка и полиэфирных волокон. Чем больше натуральных материалов в изделии, тем лучше джинсы будут с точки зрения санитарно-гигиенических характеристик. В то же время отсутствие синтетики негативно отражается на потребительских характеристиках, например, прочности и износостойкости. Оптимальный состав – не менее 70% натуральных волокон, полиэстер и 3-5% эластана.

Выбрать износостойкое изделие можно обратив внимание на натяжение швов. Перед покупкой необходимо вывернуть джинсы, чтобы должным образом оценить фактуру. Белая изнаночная сторона скажет вам, что эти джинсы из настоящего денима. Если изнанка в цвет лицевой части и нет рубчиков, то смотреть в таком случае необходимо на плотность ткани и окраску.

И наконец следует проверить качество кроя. Нитка должна быть плотной и крепкой, шов – не строчной, а "замок". Если модель летняя, а джинсовая ткань тонкая – допускаются тонкие внутренние швы. Однако шов должен быть ровным, качественным и без торчащих ниток. Необходимо сложить джинсы штанина к штанине и выпрямить их. Если джинсы морщатся, а швы перекашиваются – это некачественное изделие. При покупке таких джинсов модель точно также будет перекручиваться и давить в швах, создавая дискомфорт. 

Автор: Алексей Минин31 августа 2017, 21:48

комментарии

Политика

США "выстрелили себе в ногу" закрытием российских консульств
Премьер Японии унизил Терезу Мэй
Россия рассказала о надеждах на сотрудничество с США
На поляков упал "российский шпионский дрон"

Шоу-бизнес

Шурыгина выложила Шепелеву неожиданные детали своего изнасилования
Бузова взвыла без мужика
Модель Водянова стала певицей
Скандалист Шнуров спасает подмоченную репутацию Первого канала

Проишествия

Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом
Москву спасли от терактов в День знаний
Певицу Линду сбил водитель без прав
Старушка погибла от автоматического освежителя

Lifestyle

82-летний Табаков посмеялся над своей старостью
"Симпсоны" лишились ключевой фигуры
Страшные подробности болезни Людмилы Рюминой
Богомолов убит из-за Серебренникова
Культура

Богомолов убит из-за Серебренникова

Скандал с арестом режиссера набирает обороты
Общество

С карьерой Джабраилова попрощались из-за стрельбы и наркотиков

Общественность возмущена поведением чеченского политика
Происшествия

Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом

Во время распития спиртного случилось странное
Общество

Принцесса Диана предупреждала о своей смерти в аварии

Незадолго до смерти Диана написала о своей возможной гибели

Гороскоп

Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2017 года
Липницкую подвели слабые нервы
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Как выглядели звезды в школе
Анна Плетнева увеличила грудь в честь праздника
Жена известного актера выставила грудь напоказ на красной дорожке
Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

Спорт

Роковая ошибка Алины Кабаевой
Волейболистка Гамова впервые о романе с сыном Дружининой
Алина Кабаева сделала неожиданное заявление
Призер Олимпиады-1988 оказался геем

Регионы

Под Иркутском гробокопатель умер в свежевырытой могиле
В Санкт-Петербурге убийцу поймали спустя 20 лет
В Ростове откопали жертвенный холм древнего народа
Крым прощается с "Тавридой"
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru