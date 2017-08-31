Простые правила по уходу за джинсами

Роскачество подвергло лабораторным испытаниям 35 образцов популярных в России марок джинсов. Качественными признаны только три бренда.

Российская система качества представила результаты масштабного исследования качества женских джинсов. Лабораторным испытаниям подверглись образцы популярных в России марок Levis, UNIQLO, ZARA, Bershka, Diesel, Gloria Jeans и других.

Вошедшие в исследование товары произведены в России, Китае, Турции, Сербии, Румынии, Вьетнаме, Польше. Представленные образйцы были изучены даже под микроскопом. Учитывались прочность, устойчивость окраски, наличие токсичных элементов и формальдегида, также эксперты лабораторий оценили, достоверен ли состав ткани, указанный производителями на этикетке. В итоге 27 образцов признаны качественными. Из них некоторые дотянулись и до повышенных требований, установленных стандартами Роскачества, и обладают улучшенными свойствами.

По конструктивным особенностям, требованиями к усадке изделий, устойчивости окраски к стирке, способности ткани впитывать и удерживать влагу наивысшей оценки российских экспертов удостоились три производителя. Это OSTIN, UNIQLO, Calvin Klein.

Чтобы правильно ухаживать за выбранными джинсами, достаточно соблюдать пять основных правил, уверены эксперты Роскачества. Они подходят чтобы ухаживать за качественным изделием любого бренда.

Так, чтобы сохранить цвет нужно: 1) прополоскать новые джинсы в холодной воде (так краситель с поверхности перейдет на всю ткань); 2) высушить джинсы или замочить изделие в теплой соленой воде. 3) перед стиркой необходимо, обязательно, каждый раз выворачивать изделие наизнанку.

Чтобы не растянуть любимую модель, понадобится горячая вода, совершенно не важно, будет это ручная стирка или машинная – поскольку весь процесс здесь зависит от температуры нагрева, а не от механического воздействия. Поэтому чем выше вы выберите градус, тем эффективнее будет результат.

Выбрать правильный материал поможет информация на этикетке. Способность ткани удерживать и впитывать влагу зависит, как правило, от волокнистого состава изделия. Джинсы – это "смесовка" состоящая, как правило, из хлопка и полиэфирных волокон. Чем больше натуральных материалов в изделии, тем лучше джинсы будут с точки зрения санитарно-гигиенических характеристик. В то же время отсутствие синтетики негативно отражается на потребительских характеристиках, например, прочности и износостойкости. Оптимальный состав – не менее 70% натуральных волокон, полиэстер и 3-5% эластана.

Выбрать износостойкое изделие можно обратив внимание на натяжение швов. Перед покупкой необходимо вывернуть джинсы, чтобы должным образом оценить фактуру. Белая изнаночная сторона скажет вам, что эти джинсы из настоящего денима. Если изнанка в цвет лицевой части и нет рубчиков, то смотреть в таком случае необходимо на плотность ткани и окраску.

И наконец следует проверить качество кроя. Нитка должна быть плотной и крепкой, шов – не строчной, а "замок". Если модель летняя, а джинсовая ткань тонкая – допускаются тонкие внутренние швы. Однако шов должен быть ровным, качественным и без торчащих ниток. Необходимо сложить джинсы штанина к штанине и выпрямить их. Если джинсы морщатся, а швы перекашиваются – это некачественное изделие. При покупке таких джинсов модель точно также будет перекручиваться и давить в швах, создавая дискомфорт.