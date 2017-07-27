Как выглядеть "на миллион" со средним бюджетом

Для того, чтобы выглядеть дорого и стильно, не обязательно покупать одежду люксовых брендов за сотни тысяч рублей. Достаточно обладать хорошим вкусом и руководствоваться несколькими правилами подбора нарядов.

Правило №1: Тратьте деньги на обувь и аксессуары

Планируя свои расходы, основную их часть отводите на покупку обуви и сумок – именно они должны быть качественными и достаточно дорогими (в разумных пределах ваших доходов, разумеется), чтобы вы выглядели стильно. Туфли и сумка должны быть из натуральной кожи какого-нибудь нейтрального цвета. Беспроигрышно будут смотреться бежевый, черный и коричневый.

Публикация от BROOKE HIL DIAZ (@brookecarriehil) Май 26 2017 в 5:36 PDT

Правило №2: Яркое пятно + нейтральный фон

Подбирая предметы гардероба по цвету, пользуйтесь правилом "нейтральный фон" + какое-то одно яркое пятно. Например, яркое ожерелье с черным платьем. Этот комплект можно дополнить аксессуарами других оттенков, но они все равно должны быть нейтральными – например, бежевые лодочки.

Публикация от BROOKE HIL DIAZ (@brookecarriehil) Июл 18 2017 в 9:53 PDT

Правило №3: Крупный аксессуар должен быть один

Чтобы выглядеть дорого, не пытайтесь одеть на себя все и сразу. Помните: либо крупные, красивые серьги и достаточно нейтральный наряд, либо крупное ожерелье и тогда в ушах должны быть исключительно минималистичные "гвоздики". Также и с остальными крупными, заметными аксессуарами.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Июл 22 2017 в 4:23 PDT

Правило №4: Открываем или верх, или низ

Всем нам хочется выглядеть сексуально, но поверьте, когда вы идете в короткой юбке и глубоком декольте, то рассчитывать можно лишь на внимание дворников и строителей из восточных стран. А чтобы не выглядеть вульгарно, всегда открывайте только одну часть тела – например, глубокое декольте и длинная юбка или простые джинсы. Если же вы предпочитаете хвастать стройными ногами, то с мини выбирайте наглухо закрытый верх.

Публикация от BROOKE HIL DIAZ (@brookecarriehil) Ноя 15 2016 в 9:18 PST

Правило №5: Классика лучше новомодных трендов

Выглядеть стильно в вычурных нарядах сложного кроя и фактуры могут лишь дизайнеры, опытные фешн-блогеры и, конечно, Рианна. Остальным барышням не стоит рисковать и тратить зря деньги на сомнительные трендовые тряпки. Лучше всего отдать предпочтение классическому крою и базовым вещам. В вашем гардеробе обязательно должны быть простая белая майка, хорошо сидящие джинсы, бежевый тренч и черная водолазка.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Июн 28 2017 в 8:13 PDT

Правило №6: Больше бежевого

Сомневаетесь, одежду какого цвета выбрать, всегда делайте выбор в пользу бежевого. И дело не только в том, что этот оттенок переживает пик популярности. Вещи бежевого цвета всегда выглядят дорого и стильно.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Июл 26 2017 в 5:29 PDT

Правило №7: Выбирайте только натуральные ткани

Забудьте раз и навсегда о синтетических тканях и, вместо десятка акриловых кофточек разных расцветок, купите один джемпер из шерсти или кашемира, нейтрального цвета. Поверьте, с этим предметом одежды вы сможете создать много интересных и дорого выглядящих образов. Ну и потеть не будете, что немаловажно, если вы презентируете себя как изысканная леди.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Июн 24 2017 в 9:47 PDT

Правило №8: Никаких "буковок"

Если вы не рэппер и на вас не спортивная одежда, то окружающие вовсе не должны знать, где именно вы ее купили. Тем более, успаси бог выставлять на всеобщее обозрение косо написанное название какой-нибудь репликации. Если на вас качественная вещь, то окружающим и так будет понятна ее стоимость.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Июн 13 2017 в 2:19 PDT

Правило №9: Выбирайте одежду по размеру

То, что безоговорочно смотрится дешево – это платье, передавшивающее складки на теле или костюм, сидящий на вас как на вешалке. Опять же, так можно только Рианне, остальным – нет. Поэтому, перестаньте судорожно следить, чтобы цифорки на ярлычке были минимально возможными. Вещи должны сидеть по фигуре, не создавая жировых валиков или, наоборот, скрывая любые возможные очертания фигуры.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Май 25 2017 в 9:00 PDT

Правило №10: Никаких стразиков

В очередной раз напомним, что дорогой образ и безвкусные стразы, вышивка и обилие кружев никак не сочетаются с модным образом. Поэтому постарайтесь выбирать спокойные наряды, без вычурных элементов.

Публикация от Füsun Lindner (@shortstoriesandskirts) Май 17 2017 в 8:52 PDT

Правило № 11: Одевайтесь уместно

Естественно, вы никогда не будете выглядеть стильно и дорого, если явитесь на пляж в коктейльном платье на каблуках или придете в Большой театр в майке и микро-шортах.