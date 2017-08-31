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Пугачеву поставили в один ряд с Путиным

Владимир Путин и Алла Пугачева. Фото: kremlin.ru
Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В их число вошли президент России Владимир Путин и поп-певица Алла Пугачева.
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"В списке оказались те, чье творчество, политическая или научная деятельность пришлись на период с 1917 по 2017 год", – поясняет издание Forbes. Лидером топа стал лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Вторую позицию заняла мировая звезда балета Михаил Барышников. 

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Замыкает тройку лидеров сооснователь Alphabet (Google) Сергей Брин. В первую 20-ку топа также вошли основатель и совладелец крупнейшей розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий, последний президент СССР Михаил Горбачев, президент Сбербанка Герман Греф, основатель соцсети "Вконтакте" Павел Дуров, экс-министр финансов Алексей Кудрин, режиссер Никита Михалков, хоккеист Александр Овечкин, а также Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и президент России Владимир Путин. 

Самым молодым участником рейтинга оказался создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Ему всего 23 года. Авторы рейтинга также предложили своим читателям поучаствовать в составлении собственного списка самых влиятельных личностей. Для этого журнал запустил интернет-голосование. 

Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России. Лидером топа, как и предыдущие три года, вновь стала супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Годовой доход второй половинки экс-градоначальника составил миллиард долларов. Издание отмечает, что по сравнению с 2016 годом, Батурина обеднела – ее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов.

Автор: Рудольф Великолепный31 августа 2017, 12:20

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