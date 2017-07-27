Овечкин побил Собчак и Нетребко

В 13-м ежегодном рейтинге звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта Forbes сменился лидер. Его возглавил капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Доход спортсмена составил 14 миллионов долларов. На втором месте в списке – певец Филипп Киркоров, доход которого оценивается в 7,4 миллиона долларов. На третьей позиции – певец Григорий Лепс с шестью миллионами долларов.

В первой десятке, помимо Овечкина, оказались еще два хоккеиста – нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, сообщает Forbes. Они заняли шестое и восьмое места в списке соответственно.

А вот оперная дива Анна Нетребко и светская львица Ксения Собчак остались в хвосте – на девятом и десятом местах. Также в топ-10 попали Тимати, Дима Билан и Егор Крид.

Отмечается, что с 2005 года лидером рейтинга (за исключением 2011 и 2012 годов) была теннисистка Мария Шарапова. Место в списке обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у интернет-аудитории.

В 2017 году впервые за пять сезонов Александр Овечкин не выиграл Maurice Richard Trophy. Эта награда вручается хоккеисту, забившему больше всего шайб в регулярном сезоне НХЛ. Ее обладателем стал канадец Сидни Кросби, на счету которого было 44 шайбы. У Овечкина – всего 33.

В честь своего столетия НХЛ опубликовала список 100 величайших хоккеистов, игравших в сильнейшей лиге мира. Овечкин, набравший тысячное очко в сезоне 2016-2017, стал одним из четырех россиян, вошедших в перечень.