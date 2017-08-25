Черноморский флот поддержал правительство Севастополя

Дмитрия Овсянникова поддержал Командующий Черноморским Флотом А.В. Витко: "В решении вопросов любого уровня нам удается находить общий язык, принимать решения, которые бы всех устроили. Мы со своей стороны готовы поддержать правительство в работе на благо развития Севастополя"

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников согласился, что Стратегия социально-экономического развития города неразрывно связана с Черноморским флотом. Он также отметил, что в рамках данной стратегии планируется инвестировать более 20 миллиардов рублей в строительство и реконструкцию дорог, а также создать индустриальный парк, который обеспечит 1500 новых рабочих мест.



По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, флот является ключевым двигателем экономики Севастополя.

"Флот создан как основной потребитель всех видов услуг, – рассказывает эксперт. – На его базе можно развивать такие направления, как: ремонт гражданских судов, обучение специалистов, которые могли бы работать не только в ВМФ, но и в гражданском флоте. Долгие десятилетия Россия арендовала территорию у Украины, и ей было нецелесообразно вкладываться в инфраструктуру. В условиях двоевластия все это приходило в упадок: Украину интересовали только деньги за аренду военно-морской базы, а у России постоянно было под вопросом ее дальнейшее присутствие в Севастополе – практически каждый год были торги относительно цены аренды и прочих условий. Сейчас у России есть возможность развивать инфраструктуру Севастополя".

Планируется, что к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения вырастет почти в семь раз, а вылов рыбы – в два раза. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70%. Сам же Севастополь должен войти в топ-10 наиболее популярных туристических мест в России.

"В Крыму было построено половина всего мирового флота на подводных крыльях. В советском Крыму действовало постоянное сообщение с использованием судов на подводных крыльях между Ялтой и Севастополем, между Новороссийском и Ялтой. Такие суда соединяли Крым и Сочи. Учитывая туристический потенциал, флот пользовался большим спросом. Сейчас строится Керченский мост, но было бы интересно, если бы был восстановлен еще и флот на подводных крыльях. У России была своя миссия в развитии этого вида передвижения – таких проектов в мире очень немного", – заключил эксперт.

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