Когда в Москву придет бабье лето

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей столицы в ближайшие недели. "Прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом", – цитирует "360" метеоролога.
Между тем жара, накрывшая столичный регион в августе, начнет спадать со среды, 23 августа. На смену сухой погоде придут грозы.
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