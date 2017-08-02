В Великобритании по ошибке "похоронили" мужа королевы

Британская газета The Telegraph по ошибке опубликовала новость о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II – 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа. Ранее подобную ошибку допустили в The Sun.

Статья, появившаяся в The Telegraph, вышла с явными признаками заготовки, или, как говорят журналисты, "рыбы" новости. Вероятно, в запасниках издания уже подготовлен траурный материал на смерть 90-летнего принца, и он по ошибке был опубликован.

Статья была выпущена с заголовком "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет". Вероятно, на место "ХХ" должны будут стать соответствующие цифры, когда печальное событие все же произойдет.

Кроме того, в "ошибочной" статье отмечается, что Букингемский дворец опубликовал официальное заявление в связи с "кончиной" герцога, информацию о похоронах и слова королевы о супруге. Иными словами, в The Telegraph готовы в момент получения известия о действительной кончине Филлипа подставить цифры и нажать в админпанели кнопку "опубликовать", став таким образом одними из первых, кто сообщит миру печальное известие.

Пресс-секретарь The Telegraph уже принес свои извинения читателям. "Мы искренне просим прощения за ошибку, которая была сделана сегодня утром, которая, конечно же, была исправлена ​​немедленно. Мы будем срочно подкорректируем наши издательские процессы".



В мае 2017 года журналисты издания The Sun уже ошибочно "хоронили" принца Филиппа. На портале была опубликована статья, в которой говорилось о смерти герцога на 95-м году жизни. Пользователи соцсетей предположили, что материал был заготовлен заранее. "Не уверен, что это должно было быть опубликовано", – написал в Twitter издания один из них.

