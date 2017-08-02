В Великобритании по ошибке "похоронили" мужа королевы
Статья, появившаяся в The Telegraph, вышла с явными признаками заготовки, или, как говорят журналисты, "рыбы" новости. Вероятно, в запасниках издания уже подготовлен траурный материал на смерть 90-летнего принца, и он по ошибке был опубликован.
Статья была выпущена с заголовком "НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет". Вероятно, на место "ХХ" должны будут стать соответствующие цифры, когда печальное событие все же произойдет.
Кроме того, в "ошибочной" статье отмечается, что Букингемский дворец опубликовал официальное заявление в связи с "кончиной" герцога, информацию о похоронах и слова королевы о супруге. Иными словами, в The Telegraph готовы в момент получения известия о действительной кончине Филлипа подставить цифры и нажать в админпанели кнопку "опубликовать", став таким образом одними из первых, кто сообщит миру печальное известие.
Пресс-секретарь The Telegraph уже принес свои извинения читателям. "Мы искренне просим прощения за ошибку, которая была сделана сегодня утром, которая, конечно же, была исправлена немедленно. Мы будем срочно подкорректируем наши издательские процессы".
Daily Telegraph wrongly announces Duke of Edinburgh's death https://t.co/jpRDYGAPC3 #princephilip #monarchy #uknews— Ak Baş (@wittich) 2 августа 2017 г.
В мае 2017 года журналисты издания The Sun уже ошибочно "хоронили" принца Филиппа. На портале была опубликована статья, в которой говорилось о смерти герцога на 95-м году жизни. Пользователи соцсетей предположили, что материал был заготовлен заранее. "Не уверен, что это должно было быть опубликовано", – написал в Twitter издания один из них.
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