Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома.

Бывший муж младшей сестры королевы Елизаветы II принцессы Маргарет умер 13 января. Он стал первым в истории современной Англии простолюдином, который женился на дочери короля. До него подобное случилось 450 лет назад.

Энтони Армстронг-Джонс, более известный как лорд Сноудон мирно скончался в стенах Букингемского дворца, передает BBC. Режиссер и фотограф Сноудон женился на принцессе Маргарет в 1960 году, в 1978 году они разошлись. Энтони Армстронг-Джонс в 1950-х годах прославился как талантливый портретист, получив возможность сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филипа в ходе их поездки в Канаду в 1957 году.

В начале 1960-х годов лорд Сноудон стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph magazine.

Отметим, недавно распространились слухи о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что монаршая особа якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".

Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже появлялось в соцсетях в конце минувшего года. Новость 29 декабря опубликовали в поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через сутки его заблокировали, а слухи были опровергнуты.