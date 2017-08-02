В школы триумфально возвращается астрономия

С 1 сентября 2017 года астрономия возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Кроме того, в школе должны играть в шахматы.

"Есть предмет, который, по моему мнению, не должен вызывать больших споров и сомнений — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии". – заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Также министр убеждена, что в школе должны играть в шахматы. У детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Существуют отличные методики, которые позволяют научиться шахматам даже учителю начальной школы – и при этом обучить детей. Кроме того, считает министр, обязательно должны быть бесплатными спортивные секции, литературные кружки, музыкальные, а также школьникам нужно преподавать азы предпринимательства.

"Я всей душой за новые технологии. Но как "цифра" меняет человеческие ценности? Любовь, милосердие, сострадание, жалость, способность радоваться, смеяться, любовь к труду редко напрямую соотносятся с "цифрой", но имеют прямое отношение к школе", – размышляет Ольга Васильева в интервью газете "Известия".

К "цифре" можно отнести и сдачу ЕГЭ под камерами. Министр убеждена, что итоговая аттестация – это надежнее, чем тем шесть экзаменов, которые сдавали при СССР. Меньше нервов.

"Результаты ЕГЭ в этом году лучше, чем в предыдущем. И это заслуга Рособрнадзора. За четыре года поменялось восприятие экзамена, пришло осознание, что это государственная итоговая аттестация, а не натаскивание на сдачу теста. В этом году ЕГЭ сдавали 703 тысяч человек, из них 617 тысяч — это выпускники 2017 года. Нарушений зафиксировано в полтора раза меньше, чем в прошлом году", – говорит министр.