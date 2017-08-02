В России отмечают День ВДВ

По всей России 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. В Москве следить за порядком на праздничных мероприятиях будут свыше 800 полицейских и порядка 650 сотрудников Росгвардии, передает сайт НТВ.Ru. В рамках празднования в столице пройдут литургия в храме Пророка Божия Илии и крестный ход по Ильинке. К памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади возложат цвет, а на Васильевском спуске состоится праздничный концерт. Кроме того, традиционно в праздновании будут задействованы московские парки – "Скольники", "Измайлово", ВДНХ, Поклонная гора и парк Горького. Напомним, ранее Dni.Ru писали, что 2 августа в городе будет действовать запрет на продажу спиртных напитков, в том числе – слабоалкогольных.