Стрелявшую в мужа Ткаченко вернут детям

Пересмотр дела позволит Оксане Ткаченко вернуться к своим детям, надеется омбудсмен. Законность решений в отношении женщины, защищавшей себя и своего сына от бывшего супруга, проверит Следственный комитет.

Вынесенный Оксане Ткаченко приговор может быть смягчен или отменен вовсе, если результаты проверки станут причиной пересмотра дела, отметила уполномоченный по делам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

"В любом случае, даже смягчение приговора позволит ходатайствовать о применении отсрочки исполнения наказания до наступления детьми 14-летнего возраста. А значит, это время они смогут провести со своей мамой, что принципиально важно и с воспитательной, и с человеческой точек зрения. Для ребенка нет ничего более важного, чем быть "с единственной мамой на свете", – цитирует омбудсмена агентство РАПСИ.

Суд ранее признал мать двоих детей виновной в покушении на убийство и приговорил к шести годам лишения свободы. Согласно действующему Уголовному кодексу, отсрочка исполнения наказания по статье 105 может быть применена лишь в том случае, если оно не превышает пяти лет. Оксана Ткаченко стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа во время ссоры. Женщина утверждала, что защищала сына от побоев. Доказать эту версию в суде ей не удалось.

Дело вызвало большой общественный резонанс. В итоге по решению главы СК Александра Бастрыкина Следственный комитет России проверит законность принятых процессуальных решений. Как сообщается, будут запрошены все материалы по расследованию уголовного дела.

Анна Кузнецова рассказала, что оба ребенка Ткаченко сейчас с бабушкой. Бывший муж от опеки над дочерью отказался. Омбудсмен напомнила, что в российской судебной практике последних лет уже были случаи отмены приговора по резонансным делам. В частности, освобождена из заключения воспитательница Евгения Чудновец, которую осудили за репост сообщения о жестоком обращении с мальчиком. Благодаря общественной реакции и пересмотру дела женщина вернулась к своему сыну, который, по словам Кузнецовой, в противном случае оказался бы в детском доме.