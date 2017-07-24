В Северной Корее внезапно отменили фестиваль пива
Причины отказа от проведения мероприятия неизвестны. Специалисты считают, что Пхеньян не станет пояснять свое решение.
Эксперты предполагают, что это связано с продолжительной засухой в Северной Корее, ставшей самой сильной за последние 16 лет. Фестиваль мог предоставить путешественникам возможность не только попробовать северокорейские сорта пива, но и пообщаться с местными жителями, сообщает турагентство Koryo Tours, находящееся в Китае и организующее поездки в КНДР.
Первый фестиваль пива "Тэдонган" прошел в Северной Корее в августе прошлого года. Он состоялся в плавучем ресторане в Пхеньяне. Фестиваль за 20 дней посетили более 800 человек.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2017 году из-за засухи в КНДР серьезно пострадало производство риса, кукурузы, картофеля и сои. В этом году ранний урожай зерновых в КНДР уменьшился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время стране придется увеличить импорт продовольствия для того, чтобы обеспечить население продуктами.
На Октоберфесте введут новые меры по контролю въезда грузовиков #Мюнхен #Октоберфест #полиция #проверки - https://t.co/dYG38tadGC pic.twitter.com/GAOBodBgqQ— Germania ONE (@GermaniaOne) 20 июля 2017 г.
Отметим, самым масштабным пивным фестивалем в мире считается Октоберфест, ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия). Каждый год это народное гуляние посещают около шести миллионов любителей пенного напитка. Праздник проводится в середине сентября – начале октября на лугу Терезы, и в среднем составляет 16 дней.
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