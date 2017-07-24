В Северной Корее внезапно отменили фестиваль пива

Власти Северной Кореи отменили второй в истории страны пивной фестиваль "Тэдонган". Праздник был запланировал на август.

Причины отказа от проведения мероприятия неизвестны. Специалисты считают, что Пхеньян не станет пояснять свое решение.

Эксперты предполагают, что это связано с продолжительной засухой в Северной Корее, ставшей самой сильной за последние 16 лет. Фестиваль мог предоставить путешественникам возможность не только попробовать северокорейские сорта пива, но и пообщаться с местными жителями, сообщает турагентство Koryo Tours, находящееся в Китае и организующее поездки в КНДР.

Первый фестиваль пива "Тэдонган" прошел в Северной Корее в августе прошлого года. Он состоялся в плавучем ресторане в Пхеньяне. Фестиваль за 20 дней посетили более 800 человек.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2017 году из-за засухи в КНДР серьезно пострадало производство риса, кукурузы, картофеля и сои. В этом году ранний урожай зерновых в КНДР уменьшился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. В ближайшее время стране придется увеличить импорт продовольствия для того, чтобы обеспечить население продуктами.

Отметим, самым масштабным пивным фестивалем в мире считается Октоберфест, ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия). Каждый год это народное гуляние посещают около шести миллионов любителей пенного напитка. Праздник проводится в середине сентября – начале октября на лугу Терезы, и в среднем составляет 16 дней.