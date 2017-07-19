В метро Москвы хотят раздавать дождевики

В столице предложили в непогоду раздавать у метро дождевики. С такой инициативой к властям города планирует обратиться глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, сообщает агентство "Москва".

По его словам, деньги на дождевики необязательно брать из бюджета. "Можно было бы, в конце концов, это сделать, как мне кажется, даже не за счет средств московского бюджета, а за счет, допустим, коммерческих структур. На том же дождевике может быть размещен логотип какой-то компании или социальная реклама", – сказал депутат.