Террорист Брейвик сменил имя

Террорист Андерс Брейвик, который 22 июля 2011 года организовал двойной теракт в Норвегии, официально изменил имя. На сегодняшний день в госреестре населения он значится под именем Фьотольф Хансен, сообщает "Газета.ru".
Адвокат преступника Эйстейн Стуррвик подтвердил эту информацию. Однако защитник не смог сказать, когда именно и почему это было сделано. По его словам, он сам узнал об этом недавно.
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