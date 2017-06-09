Террорист Брейвик сменил имя

Террорист Андерс Брейвик, который 22 июля 2011 года организовал двойной теракт в Норвегии, официально изменил имя. На сегодняшний день в госреестре населения он значится под именем Фьотольф Хансен, сообщает "Газета.ru".

Адвокат преступника Эйстейн Стуррвик подтвердил эту информацию. Однако защитник не смог сказать, когда именно и почему это было сделано. По его словам, он сам узнал об этом недавно.