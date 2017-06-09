На гей-парад в Тель-Авиве вышли 200 тысяч человек

Во втором по величине городе Израиля – Тель-Авиве – состоялся 19-й гей-парад. Участие в нем приняли порядка 200 тысяч человек, передает издание MIGNews. Собравшихся поприветствовал мэр города Рон Хульдаи. "Мы прошли длинный путь, чтобы все люди в этой стране были равны", – напомнил он. Организаторы гей-парады уверяют, что это стало самым крупным мероприятием подобного рода за всю историю Израиля.