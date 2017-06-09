Куда пойти в столице в День России

Развлекательные программы, флешмобы и театральные спектакли: в программе празднования Дня России каждый москвич и гость столицы найдет себе занятие по вкусу.

Самая масштабная программа подготовлена в парке Сокольники. В 11:00 на эстраде "Ротонда" откроется III Московский фестиваль современной литературы. С 12 до 16 часов на Фестивальной площади стартует "Большая тренировка" телеканала "МАТЧ ТВ", в рамках которой для гостей выступит один из самых титулованных российских мотоэкстремалов Марат Канкадзе. Позже Фестивальная, а за ней и Фонтанная площади парка превратятся в концертные площадки: здесь выступят лучшие молодые музыканты и диджеи.

Фестиваль "Многонациональная Россия", организованный Федеральным агентством по делам национальностей, пройдет на Пушкинской площади. В 12 часов откроется фестивальный городок с шатрами "Страна мультфильмов", "Страна ремесел" и "Страна кукол". Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей.

На Тверской улице пройдет грандиозный праздник – "День истории России". Это заключительная программа международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". Масштабный перформанс пронесет гостей фестиваля по разным эпохам. Откроются 17 тематических зон, где покажут лучшие реконструкции.

В парке "Красная Пресня", начиная с полудня, будут запускать воздушных змеев и сделанные собственноручно самолеты. В 14:00 начнется концерт "Русского радио", посвященный Дню России. Конферанс взяли на себя ведущие утреннего шоу "Русские перцы" и Дмитрий Оленин.

Триумфальная площадь станет большой театральной сценой: тут пройдет открытый фестиваль искусств "Черешневый лес", а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи "Искусство XX века". А в Театральном проезде гости смогут увидеть специальную конную программу. Выступят команды по военно-прикладным видам конного спорта Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".

Главный концерт праздника начнется в 19 часов на Красной площади. Ведущие – Ольга Шелест и Николай Басков. В программе примут участие Полина Гагарина, Тимати, Нюша, Хор Турецкого, "Дискотека Авария" и многие другие. Большие концерты пройдут также на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке искусств "Музеон". Завершится день праздничным фейерверком.