В индийском городе Бангалоре в ухо спящей женщины забрался паук. Увидев, что с женой творится неладное, муж срочно отвез ее в больницу.

В госпитале Бангалора, куда мужчина привез свою супругу Лакшми, врачи с изумлением обнаружили в ее ушной раковине живого паука. Чтобы извлечь членистоногое, понадобилось в ухо закапать небольшое количество специального лекарства, сообщает Daily Mirror.

Обескураженные врачи сняли процесс извлечения паука из уха на камеру. Выползая из ушной раковины, незваный гость тянул за собой паутину. Когда паук покинул свое пристанище, врачи заявили, что здоровью и слуху женщины больше ничего не угрожает.