Россияне стали чаще травиться легальным алкоголем

Беспокойство вызывают одиннадцать регионов, в которых смертность от алкогольного отравления более чем вдвое выше среднестатистической. В этих регионах употребляли легально купленные горячительные напитки.

В среднем от алкоголя в России ежегодно умирает 9 человек на 100 тысяч населения. Условно страну можно разделить на четыре зоны разного уровня смертности от спиртного. "Есть регионы, где среднероссийский показатель превышен более чем в два раза (больше 16,8 случая отравлений на 100 тыс. населения), где превышен в 1,5–2 раза (13,35–16,8 случая), совпадает со среднероссийским (8,9 случая) или ниже его (менее 8,9 случая)", – пишет газета "Известия".



В группу самой высокой алкогольной смертностью попали Пензенская, Ульяновская, Астраханская, Новосибирская области и Красноярский край, а также Московская, Тульская, Липецкая, Кировская, Архангельская области, Удмуртия и Башкортостан. Вызывает беспокойство Забайкальский край, Магаданская, Кемеровская, Омская, Самарская, Рязанская, Курская области, Бурятия, Тыва, Чувашия и Республика Коми. Несмотря на это, в целом по стране уровень "алкогольной" смертности с 2008 года снизился на 36% — до 15,2 тыс. случаев по состоянию на 2015-й год.

Как ранее писали Dni.Ru, Магаданскую область, Республику Коми Сахалин и Москву уже называли наиболее пьющими регионами. Здесь на душу населения выпивают 13 и более литров спиртных напитков в год в пересчете на этанол. Судя по данным, приведенным "Известиями" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, в других регионах с высокой алкогольной смертностью люди гибли в основном от легальных напитков: в 85% смертельных случаев речь идет об отравлениях этанолом.