Москвичей предупредили о похолодании

Специалисты Гидрометцентра России рассказали, какой погоды следует ждать в конце рабочей недели гостям и жителям столицы. Синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность, передает сетевое издание m24.ru. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Москвичам придется быть готовыми к небольшому похолоданию. Воздух прогреется лишь до +18...+20, ночью температура вовсе опустится до +11. Несмотря на относительное тепло в последние дни, настоящей летней жары в июне ожидать не стоит, предупредили эксперты.