Розовых самоедов отдали в Минобороны

Найденных волонтерами в лесу под Геленджиком собак породы самоед, выкрашенных в розовый цвет, 29 июня забрали из передержки представители питомника "Красная звезда" Минобороны РФ. Животных использовал для заработков житель Ставропольского края.

По словам Маргариты Щербининой, хозяйки геленджикской гостиницы для животных, где пять дней на передержке находились собаки, отмыть животных так и не удалось. За это время им были проведены операции.

"У одной пуля находилась возле уха, у другой – в районе ребер. Чувствуют они себя хорошо. Насколько я знаю, ранения лайки получили в поселке Широкая щель, куда их завезли хозяева", – цитируют Щербинину "Кубанские новости". Женщина рассказала, что за собаками из Москвы приехали представители питомника Минобороны России "Красная звезда" и забрали их к себе.

Также стало известно, что в мае 2017 года собаки были чипированы. В базе данных сохранились клички – Анжела и Наташа. Собак для заработков использовал житель Ставрополья.

В Геленджике фотографы покрасили двух собак ради привлечения клиентов.https://t.co/E0zrxzEV5V pic.twitter.com/8eJHG7jpzT — Кубань 24 (@kuban24tv) 13 марта 2017 г.

"Щенки были для мужчины как расходный материал. Сфотографироваться с яркими малышами всегда много желающих", – говорит хозяйка гостиницы для животных. По ее словам, когда малыши подросли и потеряли "товарный" вид, хозяин попытался их продать, но безуспешно. А затем он выбросил собак на окраине поселка, оставив на произвол судьбы.

Как ранее писали Dni.Ru, волонтеры обнаружили трех собак породы самоед в 60 километрах от Геленджика. Однако им удалось отловить только двух собак, поскольку третья не подпускала к себе людей.