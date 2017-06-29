Розовых самоедов отдали в Минобороны
По словам Маргариты Щербининой, хозяйки геленджикской гостиницы для животных, где пять дней на передержке находились собаки, отмыть животных так и не удалось. За это время им были проведены операции.
"У одной пуля находилась возле уха, у другой – в районе ребер. Чувствуют они себя хорошо. Насколько я знаю, ранения лайки получили в поселке Широкая щель, куда их завезли хозяева", – цитируют Щербинину "Кубанские новости". Женщина рассказала, что за собаками из Москвы приехали представители питомника Минобороны России "Красная звезда" и забрали их к себе.
Также стало известно, что в мае 2017 года собаки были чипированы. В базе данных сохранились клички – Анжела и Наташа. Собак для заработков использовал житель Ставрополья.
В Геленджике фотографы покрасили двух собак ради привлечения клиентов.https://t.co/E0zrxzEV5V pic.twitter.com/8eJHG7jpzT— Кубань 24 (@kuban24tv) 13 марта 2017 г.
"Щенки были для мужчины как расходный материал. Сфотографироваться с яркими малышами всегда много желающих", – говорит хозяйка гостиницы для животных. По ее словам, когда малыши подросли и потеряли "товарный" вид, хозяин попытался их продать, но безуспешно. А затем он выбросил собак на окраине поселка, оставив на произвол судьбы.
Как ранее писали Dni.Ru, волонтеры обнаружили трех собак породы самоед в 60 километрах от Геленджика. Однако им удалось отловить только двух собак, поскольку третья не подпускала к себе людей.
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