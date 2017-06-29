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Розовых самоедов отдали в Минобороны

Фото: vk.com/husky_help_team
Найденных волонтерами в лесу под Геленджиком собак породы самоед, выкрашенных в розовый цвет, 29 июня забрали из передержки представители питомника "Красная звезда" Минобороны РФ. Животных использовал для заработков житель Ставропольского края.
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По словам Маргариты Щербининой, хозяйки геленджикской гостиницы для животных, где пять дней на передержке находились собаки, отмыть животных так и не удалось. За это время им были проведены операции.

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"У одной пуля находилась возле уха, у другой – в районе ребер. Чувствуют они себя хорошо. Насколько я знаю, ранения лайки получили в поселке Широкая щель, куда их завезли хозяева", – цитируют Щербинину "Кубанские новости". Женщина рассказала, что за собаками из Москвы приехали представители питомника Минобороны России "Красная звезда" и забрали их к себе.

Также стало известно, что в мае 2017 года собаки были чипированы. В базе данных сохранились клички – Анжела и Наташа. Собак для заработков использовал житель Ставрополья.

"Щенки были для мужчины как расходный материал. Сфотографироваться с яркими малышами всегда много желающих", – говорит хозяйка гостиницы для животных. По ее словам, когда малыши подросли и потеряли "товарный" вид, хозяин попытался их продать, но безуспешно. А затем он выбросил собак на окраине поселка, оставив на произвол судьбы.

Как ранее писали Dni.Ru, волонтеры обнаружили трех собак породы самоед в 60 километрах от Геленджика. Однако им удалось отловить только двух собак, поскольку третья не подпускала к себе людей. 

Автор: Людмила Фоканова29 июня 2017, 20:12

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