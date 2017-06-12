Mail.ru окрасила офис в цвета российского флага
Интернет-компания Mail.ru Group ночью в День России запустила
специальную подсветку своей штаб-квартиры – одной из башен расположенного в
Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра. Подобную подсветку можно было
увидеть в ночь на 12 июня.
Как рассказали в пресс-службе Mail.ru, здание было окрашено в бело-сине-красные цвета с полуночи до пяти утра. Компания стала использовать свой столичный офис в качестве арт-поверхности для световых шоу несколько лет назад.
"В этом году мы решили, что это хороший способ
поздравить москвичей с Днем России, – цитирует ТАСС представителя компании. Интернет-пользователи
опубликовали фотографии здания компании у себя на страницах в соцсетях. Многие
отметили, что ночью это зрелище выглядит действительно необычно и красиво
Напомним, в День России в Москве пройдет более полутора сотен праздничных мероприятий. Специальные программы подготовлены в городских культурных центрах, музеях и парках. Также на многих концертных площадках популярные российские певцы исполнят свои самые известные хиты.
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