Mail.ru окрасила офис в цвета российского флага

Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флага. Как рассказали в компании, здание с помощью подсветки было окрашено в цвета триколора с полуночи до пяти утра.

Интернет-компания Mail.ru Group ночью в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры – одной из башен расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра. Подобную подсветку можно было увидеть в ночь на 12 июня.



Как рассказали в пресс-службе Mail.ru, здание было окрашено в бело-сине-красные цвета с полуночи до пяти утра. Компания стала использовать свой столичный офис в качестве арт-поверхности для световых шоу несколько лет назад.

"В этом году мы решили, что это хороший способ поздравить москвичей с Днем России, – цитирует ТАСС представителя компании. Интернет-пользователи опубликовали фотографии здания компании у себя на страницах в соцсетях. Многие отметили, что ночью это зрелище выглядит действительно необычно и красиво



Напомним, в День России в Москве пройдет более полутора сотен праздничных мероприятий. Специальные программы подготовлены в городских культурных центрах, музеях и парках. Также на многих концертных площадках популярные российские певцы исполнят свои самые известные хиты.