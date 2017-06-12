Противники реновации отказались незаконно митинговать
Как написала в группе "Москвичи против сноса" в одной из
социальных сетей организатор акции Юлия Галямина, решение о том, что все, кто
захочет и сможет прийти, будут встречать на проспекте Сахарова под нашим
антиреновационным шаром. Участники акции планируют собрать подписи против закона
о реновации.
"Затем каждый решит, что ему делать – идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой", – написала Галямина. Напомним, 12 июня была запланирована акция против коррупции на проспекте Сахарова. В ней должны были принять участие и противники реновации.
Однако накануне ее организаторы заявили об изменении места проведения. Формальным предлогом стал провал с поиском найти подрядчика для установки звуковых систем. Неудачу связали с якобы оказывавшимся давлением на тех, кто занимается подобными вопросами.
Напомним, Тверская улица 12 июня будет перекрыта для машин от Пушкинской до Охотного ряда. Это связано с торжествами в честь Дня России. На главной улице города, в частности, пройдет фестиваль "Времена и эпохи. Собрание"
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