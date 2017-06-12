Противники реновации отказались незаконно митинговать

Организаторы митинга против реновации сообщили, что они по-прежнему планируют провести свою акцию на проспекте Сахарова. Такое решение они приняли, несмотря на призывы устроить незаконный митинг на Тверской улице.

Как написала в группе "Москвичи против сноса" в одной из социальных сетей организатор акции Юлия Галямина, решение о том, что все, кто захочет и сможет прийти, будут встречать на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром. Участники акции планируют собрать подписи против закона о реновации.



"Затем каждый решит, что ему делать – идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой", – написала Галямина. Напомним, 12 июня была запланирована акция против коррупции на проспекте Сахарова. В ней должны были принять участие и противники реновации.

Однако накануне ее организаторы заявили об изменении места проведения. Формальным предлогом стал провал с поиском найти подрядчика для установки звуковых систем. Неудачу связали с якобы оказывавшимся давлением на тех, кто занимается подобными вопросами.

Напомним, Тверская улица 12 июня будет перекрыта для машин от Пушкинской до Охотного ряда. Это связано с торжествами в честь Дня России. На главной улице города, в частности, пройдет фестиваль "Времена и эпохи. Собрание"