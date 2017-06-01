С какой погоды начнется лето в Москве

Синоптики ожидают, что в первый день лета, 1 июня, в столице установится дождливая, но теплая погода, передает сетевое издание m24.ru. Воздух прогреется до +16...+18. В некоторых районах Москвы ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.
В городе сохраняется желтый уровень опасности. Атмосферное давление будет пониженным – 734 миллиметра ртутного столба.
Следственный комитет решает вопрос о возбуждении нового уголовного дела
Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Dni.Ru узнали о важном событии в жизни знаменитого артиста
Соблазнительная мать четырех детей вновь оголилась