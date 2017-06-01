С какой погоды начнется лето в Москве

Синоптики ожидают, что в первый день лета, 1 июня, в столице установится дождливая, но теплая погода, передает сетевое издание m24.ru. Воздух прогреется до +16...+18. В некоторых районах Москвы ожидаются сильные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.

В городе сохраняется желтый уровень опасности. Атмосферное давление будет пониженным – 734 миллиметра ртутного столба.