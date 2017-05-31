Мать довела ребенка до слез детской песенкой
Как видно на записи, сначала мать несколько раз уточняет у сына, действительно ли стоит ей петь ему песню "Пропала собака" и не будет ли он снова плакать. Однако ребенок настаивает на том, что хочет услышать любимую композицию.
В итоге буквально через пару минут малыш буквально впадает в истерику, громко плача и причитая. За сутки трогательный ролик набрал более четырех тысяч просмотров.
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