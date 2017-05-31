Мать довела ребенка до слез детской песенкой

В Сети набирает популярность видео канала You Tube, на котором мать за считанные минуты доводит ребенка до истерики с помощью детской песенки про пропавшую собаку. Интересно, что перед этим мальчик сам настойчиво просит женщину исполнить ему эту композицию.

Как видно на записи, сначала мать несколько раз уточняет у сына, действительно ли стоит ей петь ему песню "Пропала собака" и не будет ли он снова плакать. Однако ребенок настаивает на том, что хочет услышать любимую композицию.

В итоге буквально через пару минут малыш буквально впадает в истерику, громко плача и причитая. За сутки трогательный ролик набрал более четырех тысяч просмотров.



